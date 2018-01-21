СК в Югре проверит ситуацию с высадкой из автобуса женщины-инвалида

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 янв — РИА Новости. Следователи проверяют публикацию в соцсетях о жительнице Ханты-Мансийска, которая, предъявив удостоверение инвалида первой группы, не смогла воспользоваться общественным транспортом, сошла на остановке и упала на лед, сообщает следственное управление СК РФ по ХМАО-Югре.

Ранее в одном из сообществ в социальной сети "ВКонтакте" появилась публикация местной жительницы, инвалида первой группы. Женщина рассказала, что ей пришлось выйти из автобуса на 27-градусный мороз, так как кондуктор не стала принимать во внимание ее удостоверение инвалида, требуя предъявить проездной или оплатить поездку. Женщине, по собственным словам, пришлось покинуть общественный транспорт на следующей остановке, где она поскользнулась и упала на лед, после чего у нее "возобновились боли в ноге и позвоночнике".

"Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом проводится проверка по сообщению о возможном нарушении прав женщины-инвалида… В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, действиям кондуктора будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении следственного управления.

Согласно публикации, удостоверение инвалида первой группы до инцидента позволяло женщине бесплатно пользоваться общественным транспортом в Ханты-Мансийске без нареканий со стороны других кондукторов, а социальный проездной она, как сама подчеркивает, "просто еще не получила".