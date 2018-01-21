Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Нижегородской области

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Ребенок и двое взрослых пострадали, по предварительным данным, при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем на федеральной трассе М-7 ("Волга") в Кстовском районе Нижегородской области в воскресенье, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"На 462-м километре автодороги в четырех километрах от населенного пункта Волжский столкнулись микроавтобус и легковушка. Пострадали три человека из легкового автомобиля, в том числе ребенок", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие доставлены в больницу Нижнего Новгорода. Обстоятельства ДТП выясняются.