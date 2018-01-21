Адвокаты обжалуют заключение под стражу мэра Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 21 янв — РИА Новости. Адвокаты обжалуют решение Советского районного суда Махачкалы о заключении под стражу мэра города Мусы Мусаева, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Адвокаты заявили о том, что обжалуют решение суда", — сказал собеседник агентства.

Советский районный суд Махачкалы арестовал в воскресенье мэра города на 10 суток до предъявления обвинения. Представитель Советского районного суда Махачкалы сообщил РИА Новости, что в случае если Мусаеву будет предъявлено обвинение, то срок заключения будет увеличен на два месяца.

Ранее СК РФ объявил, что мэр подозревается в превышении полномочий с ущербом в 80 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено вскоре после прибытия в Дагестан группы из 40 сотрудников Генпрокуратуры и других ведомств для проверки местных властей и исполнения бюджета.

Как сообщали в СК, Мусаев подозревается в совершении преступления по статье "совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий". Мусаев задержан, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.