В Твери около 30 многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Жители около 30 многоквартирных домов в Твери остаются без отопления из-за аварии на трубопроводе, в городе мороз 8 градусов, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель мэрии Твери.

"21 января на улице Дачной произошло повреждение трубопровода. В связи с этим зафиксировано падение давления в тепловых сетях, что привело к снижению параметров подачи тепла в отдельных районах города", — говорится в официальном сообщении мэрии.

Сначала были отключены дома в нескольких районах. "Тверская генерация" принялась устранять аварию. Работы ведутся под контролем департамента ЖКХ. Создан оперативный штаб для контроля за обстановкой, уточняют власти.

"На данный момент отопление отключено примерно в 30 многоквартирных домах. Это несколько улиц одного микрорайона", — рассказала собеседница агентства, добавив, что в Твери сейчас 8 градусов мороза.

По словам представителя мэрии, устранить аварию планируется в ближайшее время.