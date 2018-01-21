В Барнауле локализовали пожар в историческом здании конторы купца Морозова

БАРНАУЛ, 21 янв — РИА Новости. Пожар в историческом здании конторы купца Морозова в Барнауле локализован, но не ликвидирован, спасатели продолжают работать на месте ЧП, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Алтайскому краю.
"В 14.30 пожар был локализован, но не ликвидирован, площадь пожара составляет порядка 280 квадратных метров, пострадавших нет. По предварительным причинам, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования", — сказал собеседник.
Представитель ведомства также отметил, что на пожаре работают почти 80 спасателей, сильный мороз осложняет работу сотрудников МЧС. В настоящий момент в Барнауле температура опустилась до минус 30 градусов.
Здание является частью комплекса построек купца Андрея Григорьевича Морозова. В начале XX века в этом деревянном доме располагалась Морозовская контора. До сегодняшнего дня в здании находилось несколько магазинов, в том числе автозапчастей, сантехники, мебели.