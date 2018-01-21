В Барнауле локализовали пожар в историческом здании конторы купца Морозова

БАРНАУЛ, 21 янв — РИА Новости. Пожар в историческом здании конторы купца Морозова в Барнауле локализован, но не ликвидирован, спасатели продолжают работать на месте ЧП, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По его словам, в 12.50 по местному времени (8.50 мск) поступило сообщение о возгорании административного здания в Центральном районе городе Барнауле.

"В 14.30 пожар был локализован, но не ликвидирован, площадь пожара составляет порядка 280 квадратных метров, пострадавших нет. По предварительным причинам, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования", — сказал собеседник.

Представитель ведомства также отметил, что на пожаре работают почти 80 спасателей, сильный мороз осложняет работу сотрудников МЧС. В настоящий момент в Барнауле температура опустилась до минус 30 градусов.

Здание является частью комплекса построек купца Андрея Григорьевича Морозова. В начале XX века в этом деревянном доме располагалась Морозовская контора. До сегодняшнего дня в здании находилось несколько магазинов, в том числе автозапчастей, сантехники, мебели.