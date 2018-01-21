Полицейские ликвидировали наркопритон на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Полицейские ликвидировали наркопритон в квартире жилого дома на Стартовой улице в Лосиноостровском районе Москвы, сообщается на сайте столичного главка МВД.

"В ходе отработки жилого сектора участковые уполномоченные ОМВД России по району Лосиноостровский в квартире одного из жилых домов на Стартовой улице выявили и ликвидировали наркопритон", — говорится в сообщении.

Как отмечается, наркопритон в своей квартире организовал ранее судимый 35-летний москвич. В результате осмотра квартиры полицейские обнаружили и изъяли шприцы и предметы, используемые для употребления наркотических средств.

Сообщается, что по данному факту возбуждено дело по статье 232 УК РФ "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.