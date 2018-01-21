Керченская паромная переправа приостановила работу из-за шторма

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. Керченская паромная переправа приостановила работу в воскресенье из-за шторма, сообщил оператор ООО "Морская дирекция".

"Шторм. Керченская паромная переправа закрыта", — сообщили в "Морской дирекции".

Работа переправы в Крым приостанавливалась из-за плохих погодных условий с пятницы на субботу.

Ранее синоптики предупредили о надвигающемся на полуостров Балканском циклоне, в воскресенье в Крыму обильные осадки – снег, сопровождающийся сильным ветром.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополя сейчас являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией.

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