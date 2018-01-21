В Нижневартовске две семьи остались без жилья из-за пожара

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 янв — РИА Новости. Пожар произошел в частном жилом доме в Нижневартовске (ХМАО), оставив без крова две семьи, сообщили в пресс-службе администрации города.
"Огнем был охвачен одноэтажный двухквартирный дом. В нем проживали две семьи, пять человек. Никто не погиб… Причины возгорания предстоит установить дознавателям", — отметили в администрации Нижневартовска.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, всем проживавшим в сгоревшем доме, несмотря на то, что они являются его собственниками, было предложено на время маневренное жилье. Однако они от предложенной помощи отказались, разъехавшись по родственникам, подчеркнули в администрации.
В социальных сетях друзья одной из пострадавших от пожара семьи просят неравнодушных жителей Нижневартовска помочь погорельцам вещами первой необходимости, одеждой. Среди лишившихся жилья — двое детей.