УЛАН-УДЭ, 21 янв — РИА Новости. Девочка, тяжело пострадавшая при нападении на школу в Бурятии, остается в крайне тяжелом состоянии, она все еще в коме, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова.
Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ произошло в пятницу. По данным СК, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.
По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".
"По данным минздрава Бурятии, на 08.00 состояние девочки, доставленной с ЧП в Сосновом бору, находившейся в коме в отделении детской анестезиологии и реанимации БСМП, остается крайне тяжелым. Пациентке оказываются все меры интенсивной терапии", — сообщила Хамаганова.
В субботу она сообщала, что девочку прооперировали врачи из Бурятии и Санкт-Петербурга.