Мэра Махачкалы не доставили на суд, где должны были избрать меру пресечения

МАХАЧКАЛА, 20 янв — РИА Новости. Заседание суда, на котором будет избрана мера пресечения мэру Махачкалы Мусе Мусаеву, подозреваемому в превышении должностных полномочий с ущербом в 80 миллионов рублей, перенесено на воскресенье, сообщил РИА Новости представитель Советского районного суда Махачкалы.

"Заседание должно было состояться сегодня, но в связи с тем, что мэра города не доставили в Советский районный суд, его перенесли на завтра", — рассказал собеседник агентства.

Ранее СК РФ объявил, что мэр подозревается в превышении полномочий с ущербом в 80 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено вскоре после прибытия в Дагестан группы из 40 сотрудников Генпрокуратуры и других ведомств для проверки местных властей и исполнения бюджета.

Как сообщали в СК, Мусаев подозревается в совершении преступления по статье "совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий". Мусаев задержан, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.