В Балашихе скончалась девочка, которую избил отчим

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Трехлетняя девочка, избитая отчимом в Балашихе, скончалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа.

Пятнадцатого января в центральную районную больницу Балашихи была доставлена трехлетняя девочка с черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота и ушибом грудной клетки. Отчим утверждает, что девочка упала с кровати и ударилась о стул. Следователи установили, что травмы ребенку нанес отчим.

"Девочка умерла сегодня", — отметил собеседник агентства.

Медицинское освидетельствование подозреваемого в преступлении показало, что в момент совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней".

Матери девочки также предъявлено обвинение по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности".