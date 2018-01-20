Жителям села под Саратовом после ЧП на нефтепроводе выплатят компенсации

САРАТОВ, 20 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Власти до 1 марта выплатят компенсации пострадавшим жителям села Красноармейское Саратовской области, улицы которого заливало воспламенившейся нефтью после аварии на магистральном нефтепроводе, сообщили в субботу в администрации Энгельсского района области.

"Приступила к работе специальная комиссия, которая принимала у пострадавших жителей заявления с указанием всех потерь и метода компенсации для последующего начисления выплат, которые будут предоставлены гражданам до 1 марта", — говорится в сообщении.

Глава района Александр Стрелюхин на сходе граждан в Красноармейском в субботу пояснил, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация после соответствующей оценки потерь, при этом, отметили районные власти, "по желанию жителей будет приобретено или отремонтировано пострадавшее в пожаре имущество или выплачены деньги".

Зампред правительства области Александр Буренин на сходе заявил, что ситуация в Красноармейском и проблемы жителей стоят на особом контроле у губернатора области Валерия Радаева.

"Указание главы региона – чтобы никто из жителей вашего села не остался без внимания", — цитирует слова Буренина пресс-служба администрации района.

В четверг на магистральном нефтепроводе компании "Транснефть" Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское произошел выход нефти и возгорание. Пожар потушен. По информации Росприроднадзора, площадь розлива нефти составила две тысячи квадратных метров, объем выхода нефти составил около двух тысяч кубических метров.

Пострадали 10 жилых домов, два из которых сгорели полностью, пострадавших нет. Губернатор области Валерий Радаев пообещал материальную компенсацию пострадавшим. Одну семью власти планируют переселить в новую квартиру до 3 февраля. В "Транснефти" предварительной причиной аварии на нефтепроводе назвали дефект сварного шва. Разлившуюся нефть уже собрали, а загрязненный грунт убрали. Завершить ремонт нефтепровода планируется к 18.00 мск воскресенья.