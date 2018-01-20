Пострадавшим при нападении на школу в Бурятии выплатят денежную компенсацию

Нападение на школу в Улан-Удэ (85)

Нападение на школу в Бурятии. 19 января 2018

Нападение на школу в Бурятии. 19 января 2018

УЛАН-УДЭ, 20 янв — РИА Новости. Денежная компенсация будет выплачена детям и учительнице, пострадавшим при нападении на школу в Бурятии, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова.

В субботу пострадавшую учительницу навестили советники детского омбудсмена Анны Кузнецовой Михаил Орлов, Дмитрий Некоркин и детский омбудсмен в Бурятии Татьяна Вежевич.

"Как сообщила Татьяна Ефимовна, Ирине Леонидовне (учителю) специальным постановлением властей города будет выплачена моральная компенсация в денежном выражении. И пострадавшим детям тоже", — написала Хамаганова.

По ее словам, также Татьяна Вежевич после заключения врачей и окончания курса лечения, вероятно, поставит вопрос о выделении санаторно-курортной путевки учительнице.

Нападение на учеников 7 класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ произошло в пятницу. По данным СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.