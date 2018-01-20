Учительница о напавшем на школу в Бурятии: тихий, нормальный с виду мальчик

УЛАН-УДЭ, 20 янв — РИА Новости. Учительница Ирина Раменская, пострадавшая при нападении на школу в Улан-Удэ, охарактеризовала нападавшего как "тихого, нормального с виду мальчика", сообщила пресс-секретарь республиканской Больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова в Facebook.

Об этом учительница рассказала в больнице в ходе визита к ней советников детского омбудсмена Анны Кузнецовой Михаила Орлова, Дмитрия Некоркина и детского омбудсмена в Бурятии Татьяны Вежевич.

"Никогда… не подумала бы, что он может такое сделать. Тихий, нормальный с виду мальчик. Да исправил бы он эту двойку! Так и не могу понять, почему он поступил. Как закрою глаза, стоит в глазах: огонь, дым, как загорелся класс. Только одна мысль была – как спасти детей", — рассказала учительница, слова которой приводит Хамаганова.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь больницы, пострадавшей уже лучше, но ее мучают головные боли.

Ранее ряд СМИ писал, что мотивом нападения могла стать полученная двойка. Школьники рассказали РИА Новости, что подросток учился на четверки и пятерки, однако недавно получил двойку.

Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ произошло в пятницу. По данным СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.