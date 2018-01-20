КРАСНОЯРСК, 20 янв — РИА Новости. Полицейские спасли пассажиров из рейсового автобуса, который сломался на трассе в Емельяновском районе Красноярского края, при том что в центральной части региона установились 45-градусные морозы, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

По его словам, автобус ехал из Хакасии в Красноярск и сломался на 748 километре трассы Р-255.

"Прибывшие на место сотрудники дорожной полиции совместно с представителями МЧС организовали эвакуацию людей из замерзающего транспортного средства. Двадцать пассажиров были размещены во временном пункте мобильного обогрева, где им было предоставлено горячее питание. Чуть позже людей отправили в пункт назначения другими автобусами", — сказал представитель МВД.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции помогают водителю устранить поломку.

"В Красноярском крае установились низкие температуры до —45 градусов, ухудшающие погодные условия. В связи со сложной обстановкой госавтоинспекторы просят водителей соблюдать меры предосторожности, передвигаться только на исправных транспортных средствах, иметь при себе трос, лопату, тёплую одежду, средства обогрева и набор продуктов на непредвиденный случай", — отметил Юрченко.

В Красноярске в настоящее время температура воздуха в разных районах держится на отметках от минус 35 до минус 41 градусов. По данным коммунальщиков, перебоев с теплоснабжением нет.