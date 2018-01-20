"Страшно идти в школу": как живут в Улан-Удэ после нападения на учеников

УЛАН-УДЭ, 20 янв — РИА Новости. Правоохранители в субботу продолжают следственные действия в школе района Сосновый бор в Улан-Удэ, однако оцепление в городке уже сняли, и школьники спокойно гуляют у учебного заведения, хотя некоторые признаются, что возвращаться на занятия им страшно.

© РИА Новости / Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия Перейти в фотобанк Девочку, находящуюся в коме после нападения в школе Бурятии, прооперировали 7-го класса школы №5 произошло в пятницу. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. В классе произошло возгорание, площадь пожара составила около 15 "квадратов". По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".

Оцепление сняли

Раньше Сосновый бор был закрытым военным городком. В 2011 году он перестал быть таковым, но и сейчас при въезде в район можно встретить военных, которые, правда, тут же и без проверки документов поднимают шлагбаум и запускают на территорию. Накануне на пункте пропуска всех въезжающих, кроме правоохранителей и местных жителей, разворачивали обратно. По словам одного из работающих здесь, был введен режим "антитеррор".

Папа в шоке

На следующий день после нападения, в субботу, оцепление сняли и на въезде в городок, и возле школы. Зайти на ее территорию может любой, как и в здание школы. Но дальше вестибюля не пускают — двое правоохранителей говорят, что пока идут следственные действия, вход закрыт, с руководством школы пообщаться также пока нельзя. Пока следователи работают на месте, не идут ремонтные работы, говорят они. "К понедельнику должны закончить все, тогда школу откроют", — добавил один из силовиков.

Возле школы — каток, где в хоккей играют местные ученики. Даже в —28 градусов они гоняют шайбу, но с готовностью прерывают матч, чтобы начать рассказать о случившемся накануне.

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"Мой папа был в шоке, когда узнал. Он за меня переживал. Было дело так — заходит трое людей — все говорили, что их было трое. Один девятиклассник забегает на третий этаж и говорит:" кто хочет жить — прыгайте в окно", кидает в учительницу "коктейль Молотова", он отлетает в угол", — сказал один из школьников.

По его словам, учительница начала выводить ребят из класса, но там их встречал нападавший с топором, поэтому ей пришлось вернуть детей в кабинет.

"Еще два (человека) ему (нападавшему) помогали: когда люди выбегали, они толкали их на пол", — добавляет один из учеников.

Школьник утверждает, что видел нападавшего с топором. Собеседник и его друзья заявляют, что знают его в лицо. "Потом он ударил себя ножом и спрыгнул с третьего этажа", — рассказывают ученики.

Как в игре

Среди школьников также обсуждается версия о том, что некоторых девочек накануне заранее предупреждали о нападении в пятницу. "Он (нападавший) учился на четверки и пятерки, а тут по литературе поставили два, эта учительница поставила, и он в нее кинул "коктейль Молотова", загорелись шторы и шкаф. Мы видели два окна, где был огонь", — добавляют дети.

Девочки боятся идти в школу

Еще школьники рассказывают, что подозреваемый в нападении увлекался компьютерными играми — "стрелялками". И у него пошло все, как в игре", — говорит один из школьников.

В пятницу никого в школу после инцидента не пускали. Также, по словам учеников, родители не разрешали им выходить из дома, не пускали гулять. "А сегодня уже можно, его (нападавшего) поймали", — говорят ребята.

Тут подходит отец одного из мальчиков — он пришел с сыном покататься на коньках. Отпускать в понедельник ребенка в школу ему не страшно. "Нет, не страшно… А что делать? Ничего страшного, все устаканится", — говорит он.

Мальчишкам в школу идти после такого происшествия не страшно, но девочки опасаются. Три шестиклассницы, которые занимались в день нападения неподалеку от кабинета русского языка, рассказывают, что теперь, возможно, их будут отводить в школу родители.

"Страшно теперь идти в школу. Наверное, родители будут приводить… сейчас здесь рядом ходить можно, а вчера все было перекрыто, всех вывели на улицу", — рассказывает одна из девочек.