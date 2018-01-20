Редактора сайта "Блог Сочи" подозревают в вымогательстве денег у депутата

СОЧИ, 20 янв – РИА Новости. Обыски проведены у редактора сайта "Блог Сочи" Александра Валова в рамках дела о вымогательстве у депутата Госдумы Юрия Напсо, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе следственного управления (СУ) СК РФ по Краснодарскому краю.

"В рамках уголовного дела, которое возбудил следственный комитет о вымогательстве, у Валова вчера проведены обыски. Расследование продолжается", — сообщили в пресс-службе.

По словам правозащитника Александра Попкова, Валов был задержан.

"Действительно, его (Валова – ред.) задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 163, часть 2, по факту якобы вымогательства им денег у депутата Госдумы Напсо от ЛДПР то ли за непубликацию, то ли за удаление с сайта статьи про бассейн. Валов задержан на 48 часов. Видимо, завтра ему изберут меру пресечения", — сообщил Попков РИА Новости.

Правозащитник добавил, что, по его информации, в ходе обысков у Валова дома "ничего запрещенного не было найдено". "Ни оружия, ни наркотиков, чего можно было опасаться, изъяли всю компьютерную технику, телефоны, фотоаппараты, документы какие-то", — сказал собеседник агентства.

"Конечно, у них были встречи и с Напсо, и с его помощниками, они обсуждали происходящее, но все эти пересылки денег и товарно-денежные отношения Валов отрицает", — добавил он.

Статья под названием "Частный бассейн депутата Госдумы Юрия Напсо" была опубликована на сайте "Блог Сочи" в июле 2016 года, ее автором значится Валов.