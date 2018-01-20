В Истре сгорел продуктовый магазин

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Продовольственный магазин полностью сгорел в центре Истры в Московской области, пожарные продолжают проливку сгоревших конструкций, передает корреспондент РИА Новости.

Пожар произошел в магазине торговой сети "Дикси" на улице Советская. По словам пожарных, работающих на месте происшествия, магазин полностью выгорел изнутри, огнем повреждены крыша здания и прилегающие к нему постройки.

В настоящее время пожарные расчеты продолжают проливку сгоревших конструкций, по предварительным данным, в результате возгорания пострадавших нет. Обстоятельства ЧП и материальный ущерб устанавливается.