Возгорание в Военно-морском институте в Петербурге ликвидировано

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Пожарные ликвидировали пожар в Военно-морском институте в Петербурге, сообщается на сайте ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Возгорание произошло в 0.35 мск в одном из помещений отдельно стоящего учебного корпуса на территории Военного-морского института ВУНЦ ВМФ на набережной лейтенанта Шмидта, дом 17. ГУМЧС по Петербургу сообщало, что площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

"В 12.40 пожар ликвидирован… Сведения о пострадавших не поступали", — говорится в сообщении.

Согласно информации регионального главка, в ликвидации пожара участвовали 22 единицы техники и 110 человек личного состава. Командование учебного заведения совместно с правоохранительными органами выясняют причины произошедшего.

ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" ведет свою историю с учреждения в Москве указом Петра Великого Навигацкой школы в 1701 году и является старейшим военным и светским высшим учебным заведением в России. В 1715 году на основе ее старших классов в Санкт-Петербурге была создана Морская академия, или Академия морской гвардии.