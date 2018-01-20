В ДТП с участием семи автомобилей в Челябинской области погиб человек

ЧЕЛЯБИНСК, 20 янв – РИА Новости. ДТП с участием семи автомобилей произошло на трассе в Челябинской области, один человек погиб, еще один госпитализирован, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
Пассажиры одной из легковых машин — две женщины — были травмированы, уточняется в сообщении. Одна из них, 1991 года рождения, скончалась по дороге в медицинское учреждение, вторая была госпитализирована, добавляется в сообщении.
На место аварии незамедлительно прибыли экипажи ГИБДД: сотрудники госавтоинспекции оказали первую помощь пострадавшим, организовали реверсивное движение транспортных средств и эвакуацию поврежденных автомобилей, сообщает пресс-служба.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.