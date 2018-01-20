Машины МЧС во время ликвидации пожара. Архивное фото

Машины МЧС во время ликвидации пожара. Архивное фото

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Здание Морского корпуса Петра Великого — Военно-морской академии имени адмирала флота Н.Г. Кузнецова горит в Петербурге, сообщается на сайте регионального МЧС.

Сообщение о пожаре в здании на набережной Лейтенанта Шмидта, 17 поступило в 00.45 мск. По данным сервиса "Яндекс.Карты" по данному адресу находится Морской корпус Петра Великого Военно-морской академии.

"В четырех этажном, III-й степени огнестойкости, размером 100х60 метров, нежилом здании происходит горение обстановки на четвертом этаже и обрешетка кровли на площади 1000 метров квадратных", — сообщили в МЧС. Первое пожарное подразделение прибыло в 00.50, спустя пять минут возгоранию присвоили третью категорию сложности.

В ликвидации пожара участвуют 22 единицы техники и 110 человек личного состава.

Позднее в Минобороны сообщили, что возгорание в академии локализовано, пострадавших нет. Командование учебного заведения совместно с правоохранительными органами выясняет причины произошедшего.

Военно-Морская академия — старейшее высшее учебное заведение Санкт-Петербурга, берущая свое начало от Навигацкой школы, основанной указом царя Петра I в 1701 году.

В своем нынешнем виде существует с 1998 года после объединения Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе и Высшее военно-морского училище подводного плавания имени Ленинского Комсомола. Нынешнее название носит с 2001 года.