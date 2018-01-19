В Подмосковье мужчина пытался выстрелить в голову сотруднику ДПС

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пьяный мужчина в Лыткарино попытался выстрелить в голову сотруднику ДПС из травматического оружия, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, 19 января около 17.00 инспектор ДПС МО МВД "Люберецкое" на одной из улиц в Лыткарино заметил съехавшую в кювет машину. За рулем автомобиля сидел пьяный, по мнению инспектора, мужчина. Уже в машине ДПС предположительно пьяный водитель попытался выстрелить из травматического пистолета в голову сотруднику полиции, однако тот успел увернуться. Мужчина выстрелили еще несколько раз, но не попал.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Он подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа", — сказала Врадий.