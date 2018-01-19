Проверка показала, что поврежденный краном дом в Кирове можно восстановить

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв – РИА Новости. Специалисты научного центра, проверившие поврежденный упавшим краном дом в Кирове, пришли к выводу, что здание подлежит восстановлению, сообщает городская администрация.

По информации ГУ МЧС по региону, в результате падения башенного крана на жилой двухэтажный кирпичный дом с деревянной крышей, один человек погиб, еще два пострадали. СУ СК России по Кировской области возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Городская администрация сообщала, что вопрос о дальнейшей эксплуатации поврежденного дома будет решаться после проверки.

"Специалисты научно-производственного центра "Витрувий" завершили проверку дома. По их мнению, здание подлежит восстановлению. Сейчас ждем заключения о характере повреждений здания от специалистов, работающих с диагностическим комплексом "Струна", — говорится в сообщении.

Комплекс "Струна" доставлен сегодня в Киров вертолетом из Нижнего Новгорода. На данный момент специалисты провели внешний осмотр дома, однако для запуска комплекса необходимо снять нагрузку на здание (то есть убрать упавший на него кран), чтобы обеспечить корректную работу датчиков.

По информации горадминистрации, в настоящее время специалисты приступают к демонтажу крана, планируется, что работы будут выполнены в ближайшие часы. "После этого в работу включится комплекс "Струна". Предполагается, что окончательные результаты диагностики здания будут представлены в понедельник. На основе этих результатов будет принято решение о дальнейшей эксплуатации дома", — отмечается в сообщении.

Глава администрации Кирова Илья Шульгин дал поручения отраслевым службам в течение ближайших двух суток подготовить пошаговый план действий по двум вариантам развития событий: первый — восстановление дома и его заселение, если эксперты дадут положительное заключение, второй — на случай, если дом будет признан не подлежащим восстановлению.