В Пензе вынесли приговор двум работникам ТЭЦ по делу об аварии в 2017 году

САРАТОВ, 19 янв — РИА Новости. Железнодорожный райсуд Пензы в пятницу приговорил двоих работников Пензенской ТЭЦ-1 к году лишения свободы условно по обвинению в нарушении правил безопасности на взрывоопасном объекте, что привело к крупной аварии год назад, в результате которой погиб один человек, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по области.

Обрушение кровли на Пензенской ТЭЦ-1 произошло днем 26 января 2017 года, погиб 53-летний работник. Следователи по факту ЧП возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека". Обвинение предъявили начальнику смены котлотурбинного цеха и старшему мастеру по ремонту оборудования.

Следствие и суд установили, что фигуранты дела нарушили правила безопасности при устранении дефектов в подогревателе высокого давления турбогенератора в турбинном отделении цеха ТЭЦ-1. В частности, по версии следствия, старший мастер лично не проверил качество ремонта, а начальник смены провел испытания неразрешенным и опасным методом, что привело разрушениям, в результате которых погиб человек, а предприятию был причинен крупный ущерб.

"Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора работникам филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс"… Приговором суда работникам… назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно", — говорится в сообщении СК.

Приговор не вступил в законную силу, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на Пензенской ТЭЦ-1 в январе прошлого года произошли четыре порыва на тепломагистралях города, что привело к нарушению теплоснабжения в 471 жилом доме. В городе с 27 по 30 января вводился режим ЧС. Теплоснабжение потребителей Пензы было восстановлено в полном объеме к вечеру 30 января.