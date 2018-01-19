Москалькова рассказала о жизни Карауловой в колонии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Осужденная за попытку примкнуть к террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) экс-студентка МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова) раскаивается, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после посещения осужденной в женской исправительной колонии в Вологде.

"У нее нет жалоб на порядок и условия содержания под стражей. Она работает в швейном цехе, занимается раскроем. У нее нет жалоб на здоровье, она выглядит симпатичной, здоровой девушкой и очень сильно раскаивается за то, что причинила горе своим близким и изменила свою судьбу. Она обратилась ко мне с ходатайством поддержать и помочь ей обратиться к президенту по поводу помилования", — сказала Москалькова.

"Она имеет четкую целевую установку на будущее, поступила в университет, получила учебники в электронном виде и понимает, что стала жертвой уродливой идеологии", — добавила Москалькова.

Ранее адвокат осужденной сообщил РИА Новости, что его подзащитная обратилась к Москальковой с просьбой о помощи при обращении к президенту РФ за помилованием.

Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ*. Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ. В марте 2017 года Верховный суд РФ подтвердил ранее назначенный срок заключения Карауловой в 4,5 года.

* Запрещенная в России террористическая группировка.