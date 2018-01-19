В Югре вынесли приговор еще одному бывшему вице-мэру

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 янв — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе осудили за получение взятки второго бывшего вице-мэра за неделю, сообщает в пятницу прокуратура региона.

В среду бывший замглавы администрации города Лангепас избежал лишения свободы по делу о получении взятки в 1 миллион рублей. Судья назначил ему штраф в размере 2,5 миллиона рублей, потребовал освободить экс-чиновника в зале суда и в тот же день ушел в почетную отставку.

Еще одним высокопоставленным городским чиновником в Югре, осужденным по коррупционному делу, стала бывший заместитель главы администрации города Радужный. Прокуратура отмечает, что бывшая чиновница в течение четырех месяцев дважды получала деньги в обмен на содействие.

По данным ведомства, сначала местный житель передал ей 20 тысяч рублей за помощь при приобретении в собственность администрацией его квартиры, а затем женщина получила 250 тысяч рублей от руководителя коммунальной компании за принятие экономически выгодных для предприятия тарифов.

"Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 3,2 миллиона рублей. Кроме того, ей запрещено занимать должности в органах власти, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственной деятельности, сроком на три года", — говорится в сообщении прокуратуры.