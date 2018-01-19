В центре Саратова более десяти домов остались без отопления из-за аварии

САРАТОВ, 19 янв — РИА Новости. Центральное отопление и горячее водоснабжения отключили в пятницу в центре Саратова в 14 многоквартирных домах из-за аварии на теплосетях, сообщила областная прокуратура.
Прокуратура города контролирует ход проведения аварийно-ремонтных работ на теплотрассе и потребовала от компании "Т Плюс" в сжатые сроки устранить аварию.
"В целях предотвращения нарушения прав жителей Саратова на предоставление коммунальных услуг надлежащего качества прокурором Саратова техническому директору – главному инженеру территориального управления по теплоснабжению в Саратове филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" объявлено предостережение о недопустимости нарушения сроков проведения аварийных работ", — говорится в релизе.
"Энергетики ведут работы в усиленном режиме, к ним привлечены четыре бригады, 12 единиц спецтехники, и завершатся (работы) к 22.00 (21.00 мск) сегодняшнего дня. На время проведения работ движение автотранспорта будет затруднено", — говорится в сообщении.
В настоящее время температура воздуха в Саратове составляет —15 градусов по Цельсию.