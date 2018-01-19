В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды несколько тысяч жителей

ВОРОНЕЖ, 19 янв — РИА Новости. Специалисты "Водоканала" устранили аварию на водопроводе, которая оставила без воды несколько тысяч жителей 19 многоквартирных домов и детский сад в Коминтерновском районе Воронежа, сообщает "Росводоканал-Воронеж".

Ранее сообщалось, что в пятницу в результате утечки на чугунном водоводе диаметром 400 миллиметров в районе дома №21а по улице Хользунова без воды остался 21 многоквартирный жилой дом, в которых проживают несколько тысяч человек, а также детский сад. Аварию планировалось устранить к концу рабочего дня.

"Бригады аварийно-восстановительных работ ООО "РВК-Воронеж" устранили повреждение на чугунном трубопроводе в Коминтерновском районе", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы предприятия, в работах были задействованы четыре единицы спецтехники и 10 сотрудников "Водоканала".