Прокурор Ингушетии взял под контроль расследование поджога в "Мемориале"

НАЛЬЧИК, 19 янв – РИА Новости. Прокурор Ингушетии взял под контроль расследование уголовного дела по факту поджога в офисе правозащитного центра "Мемориал" в Назрани, сообщает региональное надзорное ведомство.

По данным МЧС, пожар произошел в ночь на среду в офисе ингушского филиала "Мемориала" в Назрани, сгорело несколько компьютеров и мебель. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров, он был потушен в течение получаса, никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога", которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что рассматриваются три версии причины пожара.

"Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратурой признано законным и обоснованным. Ход и результаты его расследования взяты на личный контроль прокурором республики", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, ущерб, причиненный пожаром собственнику помещения, в котором располагался офис "Мемориала", является значительным и составил 700 тысяч рублей.

"Также приведено в негодность и невозможность для дальнейшего использования по назначению имущество представительства МОО правозащитный центр "Мемориал" в Республике Ингушетия, находившееся в указанном помещении", — отмечает ведомство.