Вопрос об эксплуатации поврежденного в Кирове дома решат после проверки

Падение башенного крана на жилой дом в Кирове (11)

Работы на месте падения крана на жилой дом в Кирове. 19 января 2018

Работы на месте падения крана на жилой дом в Кирове. 19 января 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв – РИА Новости. Вопрос о дальнейшей эксплуатации поврежденного упавшим башенным краном дома в Кирове будет решаться после проверки, сообщает городская администрация.

По информации ГУМЧС по региону, в 11.12 мск в пятницу поступило сообщение о том, что башенный кран упал на жилой двухэтажный кирпичный дом с деревянной крышей. По предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб, еще два пострадали.

Также в пресс-службе ГУМЧС сообщили РИА Новости, что в доме, по предварительной информации, серьезно повреждены две квартиры. Всего в доме 26 квартир.

В администрации Кирова в пятницу состоялось экстренное заседание комиссии по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"На заседании комиссии представители МЧС по Кировской области сообщили, что из города Нижнего Новгорода в Киров вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с диагностическим комплексом "Струна". С его помощью будет проведено исследование повреждений жилого дома. Кроме того, проверку проводят специалисты научно-производственного центра "Витрувий". По итогам проверки будет решаться вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации дома и его восстановления", — говорится в сообщении.

Если будет принято решение о невозможности дальнейшей эксплуатации дома, жильцов переселят в квартиры маневренного фонда, уточняет городская администрация.