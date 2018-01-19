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Происшествия

Вопрос об эксплуатации поврежденного в Кирове дома решат после проверки

Сюжет:
Падение башенного крана на жилой дом в Кирове (11)
17:2619.01.2018
(обновлено: 17:27 19.01.2018)
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© Фото : МЧС России по Кировской областиРаботы на месте падения крана на жилой дом в Кирове. 19 января 2018Работы на месте падения крана на жилой дом в Кирове. 19 января 2018
© Фото : МЧС России по Кировской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв – РИА Новости. Вопрос о дальнейшей эксплуатации поврежденного упавшим башенным краном дома в Кирове будет решаться после проверки, сообщает городская администрация.

Работы на месте падения крана на жилой дом в Кирове. 19 января 2018
© Фото : МЧС России по Кировской области
Десять жильцов поврежденного дома в Кирове разместят в гостинице
По информации ГУМЧС по региону, в 11.12 мск в пятницу поступило сообщение о том, что башенный кран упал на жилой двухэтажный кирпичный дом с деревянной крышей. По предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб, еще два пострадали.

Также в пресс-службе ГУМЧС сообщили РИА Новости, что в доме, по предварительной информации, серьезно повреждены две квартиры. Всего в доме 26 квартир.

В администрации Кирова в пятницу состоялось экстренное заседание комиссии по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"На заседании комиссии представители МЧС по Кировской области сообщили, что из города Нижнего Новгорода в Киров вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с диагностическим комплексом "Струна". С его помощью будет проведено исследование повреждений жилого дома. Кроме того, проверку проводят специалисты научно-производственного центра "Витрувий". По итогам проверки будет решаться вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации дома и его восстановления", — говорится в сообщении.

Если будет принято решение о невозможности дальнейшей эксплуатации дома, жильцов переселят в квартиры маневренного фонда, уточняет городская администрация.

Башенный кран упал на жилой дом в Кирове
© Фото : МЧС РоссииСтроительный башенный кран упал в пятницу днем на жилой двухэтажный кирпичный дом на улице Мопра в Кирове.Обрушение строительного башенного крана на жилой двухэтажный дом в Кирове
© Фото : МЧС России
Строительный башенный кран упал в пятницу днем на жилой двухэтажный кирпичный дом на улице Мопра в Кирове.
© Фото : МЧС России по Кировской областиВ результате происшествия погиб машинист крана. Другой работник строительной организации сейчас госпитализирован. Один из жильцов дома получил незначительные повреждения, медицинская помощь ему оказана на месте.Работы на месте падения крана на жилой дом в Кирове. 19 января 2018
© Фото : МЧС России по Кировской области
В результате происшествия погиб машинист крана. Другой работник строительной организации сейчас госпитализирован. Один из жильцов дома получил незначительные повреждения, медицинская помощь ему оказана на месте.
© Фото : МЧС России по Кировской областиВ результате падения крана были серьезно повреждены деревянная крыша здания и две из 26 квартир. На месте происшествия идут восстановительные работы.Работы на месте падения крана на жилой дом в Кирове. 19 января 2018
© Фото : МЧС России по Кировской области
В результате падения крана были серьезно повреждены деревянная крыша здания и две из 26 квартир. На месте происшествия идут восстановительные работы.
© Фото : МЧС РоссииПосле ликвидации последствий происшествия местные власти создадут комиссию, которая определит судьбу дома.Обрушение строительного башенного крана на жилой двухэтажный дом в Кирове
© Фото : МЧС России
После ликвидации последствий происшествия местные власти создадут комиссию, которая определит судьбу дома.
© Фото : МЧС России по Кировской областиПока для жильцов поврежденного дома спасатели организовали мобильный пункт обогрева, в нем сейчас находятся 12 человек, в том числе двое детей.Работы на месте падения крана на жилой дом в Кирове. 19 января 2018
© Фото : МЧС России по Кировской области
Пока для жильцов поврежденного дома спасатели организовали мобильный пункт обогрева, в нем сейчас находятся 12 человек, в том числе двое детей.
© Фото : МЧС России по Кировской областиЖильцов разрушенных квартир временно разместят в маневренном жилищном фонде.Работы на месте падения крана на жилой дом в Кирове. 19 января 2018
© Фото : МЧС России по Кировской области
Жильцов разрушенных квартир временно разместят в маневренном жилищном фонде.
© Фото : МЧС РоссииВ связи с ЧП была организована горячая линия. По всем вопросам, связанным с происшествием, можно обращаться по телефону: 8 (8332) 64-21-77.Обрушение строительного башенного крана на жилой двухэтажный дом в Кирове
© Фото : МЧС России
В связи с ЧП была организована горячая линия. По всем вопросам, связанным с происшествием, можно обращаться по телефону: 8 (8332) 64-21-77.
© Фото : МЧС РоссииСледователи после обрушения крана проводят проверку. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа СУ СК по региону.Обрушение строительного башенного крана на жилой двухэтажный дом в Кирове
© Фото : МЧС России
Следователи после обрушения крана проводят проверку. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа СУ СК по региону.
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