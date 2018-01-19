В воронежской больнице, где умер пациент, обнаружили нарушения закона

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В воронежской больнице, в которой, по сообщениям СМИ, пациент мог умереть из-за отравления лекарством из капельницы, обнаружены нарушения законодательства, проводится проверка, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
"В результате надзорных мероприятий установлено, что умерший пациент с 1 декабря 2017 года находился на плановом лечении в Орловской участковой больнице БУЗ ВО "Новоусманская РБ". 8 декабря 2017 года после внутривенных вливаний лекарственных препаратов состояние здоровья мужчины ухудшилось (появилась общая слабость, тошнота), в связи с чем в тот же день он был переведен в реанимационное отделение БУЗ ВО ВОКБ №1. Аналогичные, но менее выраженные реакции возникли ещё у пятерых пациентов данного учреждения. В связи с этим лекарственное средство, введенное пострадавшим (натрия хлорид раствор для инфузий)… было отдано на экспертизу", — говорится в сообщении.
Территориальный орган надзорного ведомства 14 декабря 2017 года приостановил на территории региона обращение данного лекарства из-за его несоответствия по показателю "Упаковка".
"Образцы лекарственного средства направлены в ФГБУ "ИМЦЭУАОСМП" Росздравнадзора (Московская лаборатория) для проведения экспертизы качества, которая еще продолжается. В ходе выездной проверки Росздравнадзором выявлены в больнице следующие нарушения законодательства: осуществление безлицензионной деятельности, отсутствие необходимого оборудования в терапевтическом отделении, использование незарегистрированного медицинского изделия", — добавили в ведомстве.
В середине декабря сообщалось, что СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как шести пациентам Орловской участковой больницы в Воронежской области стало плохо из-за, предположительно, медицинских препаратов. Как показала доследственная проверка, одного из них, мужчину, сперва перевели в реанимационное отделение районной больницы, откуда на следующий день в бессознательном состоянии он был доставлен реанимацию областной больницы с признаками почечной и печеночной недостаточности.