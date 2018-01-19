В Москве будут судить мужчину, ударившего следователя калькулятором

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Москве будут судить мужчину, который ударил калькулятором следователя, сообщает прокуратура столицы в пятницу.

По данным ведомства, в октябре прошлого года к продавцу на Митинском радиорынке приехал следователь СК, чтобы допросить его как свидетеля по уголовному делу. В помещении торгового павильона в это время также был знакомый продавца.

Ведомство отмечает, что знакомый продавца "начал беспричинно возмущаться характером задаваемых вопросов и тактикой проведения допроса, а затем ударил следователя по голове находившимся у него в руках калькулятором".

"После этого он нанес следователю удар рукой в предплечье, а допрашиваемый свидетель схватил его за плечо и, удерживая, ударил его по голове, пытаясь вытолкнуть представителя власти из торгового павильона", — говорится в сообщении.

В отношении двух мужчин было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, совершенное группой лиц". Прокуратура добавляет, что обвиняемые признали вину и раскаялись, заявив ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

"Уголовное дело направлено в Тушинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", — сообщает прокуратура. Уточняется, что один из обвиняемых находится под домашним арестом, другой — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.