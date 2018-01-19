МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Состояние ребенка, получившего травму глаза во время драки в пермской школе, оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского НИИ глазных болезней имени Гельмгольца, куда на лечение был направлен пострадавший.

В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

"Проведена хирургическая реобработка глаза с целью полной герметизации проникающего ранения, анатомического восстановления глава для следующего этапа восстановления зрительных функций. Общее состояние ребенка удовлетворительное", — сказала главный врач института Марина Харлампиди, которую цитирует пресс-служба.