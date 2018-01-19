МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Состояние ребенка, получившего травму глаза во время драки в пермской школе, оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского НИИ глазных болезней имени Гельмгольца, куда на лечение был направлен пострадавший.
"Проведена хирургическая реобработка глаза с целью полной герметизации проникающего ранения, анатомического восстановления глава для следующего этапа восстановления зрительных функций. Общее состояние ребенка удовлетворительное", — сказала главный врач института Марина Харлампиди, которую цитирует пресс-служба.