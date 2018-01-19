Документы при обыске в мэрии Махачкалы не изымали, заявили в пресс-службе

МАХАЧКАЛА, 19 янв — РИА Новости. Обыск в мэрии Махачкалы шел два часа, никакие документы изъяты не были, сообщает пресс-служба администрации.

Несколько часов назад СК РФ объявил, что мэр Муса Мусаев подозревается в превышении полномочий с ущербом в 80 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено вскоре после прибытия в Дагестан группы из 40 сотрудников Генпрокуратуры и других ведомств для проверки местных властей и исполнения бюджета.

"Пресс-служба подтверждает проведение следственных мероприятий в отдельных служебных кабинетах мэрии. Процессуальные действия … продолжались в течение двух часов, после чего (силовики) покинули здание администрации. При этом изъятие каких-либо документов не было произведено",- говорится в релизе.

По заявлению пресс-службы, администрация Махачкалы и ее руководство продолжают работать в штатном режиме. Информация о задержании Мусаева не поступала, по данным источника РИА Новости на утро, он проводил совещания.