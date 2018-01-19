Случаи в школах Перми и Челябинска не связаны, считает детский омбудсмен

ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Случаи, произошедшие в школах Перми и Челябинской области, никак не связаны, так, в Сосновском районе конфликт между школьниками был затяжной и шел по нарастающей, сообщила РИА Новости в пятницу уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

По данным следствия, днем 17 января в средней школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области 16-летний школьник нанес ножевое ранение своему сверстнику. Как сообщили в школе, пострадавший подросток уже вернулся в учебное учреждение, серьезных травм он не получил.

В одной из школ Перми в понедельник произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

"То, что произошло в Сосновском районе, — это межличностный затяжной конфликт. Он возник не в тот день, когда все случилось, а гораздо раньше, и шел по нарастающей. Мое личное, субъективное мнение – случай у нас и в Перми никак не связаны. Но итоговая оценка – это компетенция правоохранительных органов", — рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что оба участника конфликта из благополучных, среднестатистических семей. В настоящее время оказывается психологическая поддержка и участникам конфликта, и тем, кто стал его свидетелем, чтобы не допустить наступления негативных последствий.

По ее словам, по итогам заседания комиссии по делам несовершеннолетних в Сосновском районе можно отметить, что "звоночки были, но не все меры школой были приняты". Аппарат уполномоченного по правам ребенка в регионе запросил дополнительные материалы для проверки случившегося, но сейчас понятно, что замечания к работе и в системе образования, и в системе социальной защиты района есть, уточнила Буторина.