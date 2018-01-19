Под Челябинском задержали мужчину, сбежавшего из-под стражи

ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Полиция в пятницу задержала жителя Челябинской области, арестованного за разбой и сбежавшего из-под стражи в четверг во время следственных действий, сообщила РИА Новости сотрудник пресс-службы ГУМВД России по региону Инна Гейзер.

Как сообщалось, в четверг в ходе проведения следственно-оперативных действий совершил побег из-под стражи арестованный по статье 162 УК РФ (разбой) Сергей Меркулов 1981 года рождения, уроженец города Пласт Челябинской области.

"Да, информацию о том, что его задержали, подтверждаем", — сказала она.

Для его поиска был поднят личный состав городской полиции, уточнила она.

Как добавила пресс-служба ГУМВД России по региону, обвиняемый был задержан сотрудниками уголовного розыска полиции в подъезде дома по улице Хариса Юсупова в Курчатовском районе Челябинска.

Возбуждено уголовное дело за "побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи", добавляется в сообщении.