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Происшествия

Влияние соцсетей и жажда славы: эксперты назвали причины ЧП в школах

14:2819.01.2018
(обновлено: 14:40 19.01.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМужчина открыл стрельбу в московской школе. Архивное фотоМужчина открыл стрельбу в московской школе. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Череда преступлений, совершенных подростками в школах, может быть связана с влиянием соцсетей и жаждой славы, считают опрошенные РИА Новости психологи. При этом эксперты считают, что случаи насилия можно предотвратить, усилив наблюдение со стороны образовательных учреждений и психологов.

Депутаты на пленарном заседании Госдумы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В пятницу на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ было совершено нападение. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, при ЧП в школе пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".

Ранее на этой неделе в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Влияние соцсетей и агрессивная среда

Психолог, психотерапевт Владислав Можайский напомнил, что известны ситуации, когда подростками манипулируют в социальных сетях. "Как и в случае с "Синим китом", частота таких происшествий говорит о том, что это может быть инспирировано в социальных сетях. То есть этими подростками могут манипулировать, и эту версию нельзя исключать из возможных причин происшествия. Ребенок легко манипулируем и может попасть под влияние самых разных людей, которые могут быть заинтересованы в таких происшествиях", — заявил эксперт.

Здание школы №5 в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение
© РИА Новости / Андрей Огородник
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Психолог Анфиса Калистратова также считает, что значимым фактором, влияющим на агрессивное поведение подростков, являются соцсети. "Если родители уделяют ребенку недостаточно внимания, он фактически занимается самообразованием, а основное образование тащит из соцсетей. А у нас в любом источнике – что соцсети, что каналы YouTube предлагают очень много способов расправиться с обидчиками. И, естественно, ребенок как атомная энергия, не приложенная никуда, начинает выруливать в такие крайне негативные формы", — сказала эксперт.

Можайский отметил, что агрессивные проявления являются одной из основных составляющих жизни в современном обществе, речь идет и об информационной среде, и семейной обстановке, и взаимоотношениях с людьми. Агрессивными также стали искусство и культура, прежде всего фильмы, а также компьютерные игры.

"Технический прогресс подкидывает огромное количество вариаций, где агрессия является доминирующей составляющей. Подросток в этом живет, он это воспринимает как само собой разумеющееся явление в жизни. Более того, если подросток агрессивно себя ведет, значит, он в среде своих сверстников может считаться уважаемым, крутым, отчаянным, необычным, выделяющимся", — отмечает эксперт.

Эрик Харрис и Дилан Клеболд с полуавтоматическим пистолетом TEC-9 в кафетерии в средней школе Columbine в Литтлтоне, штат Колорадо, во время стрельбы в 20 апреля 1999 года, где они убили учителя и 12 студентов
© AP Photo / Jefferson County Sheriff's Department
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"Почему все это часто выходит на публику? Потому что подростку нужно таким образом самоутвердиться и заявить о себе, стать узнаваемым, получить славу. Это стало в каком-то смысле социально одобряемым явлением, это не порицается. В этом смысле достаточно аспектов, чтобы подобные явления происходили достаточно часто", — пояснил Можайский.

По мнению психолога, один случай насилия в школе вызывает цепную реакцию. "Здесь подростки видят, что они таким образом становятся узнаваемыми, о них говорят. Может быть, никогда и никто об этих подростках не говорил бы. В том же ряду случай с танцующими раздетыми курсантами – только здесь не про агрессию, а о том, что люди очень быстро получают доступ к известности", — заявил собеседник агентства. Он пояснил, что через социальные сети известность можно получить очень быстро, поэтому люди с комплексом неполноценности, неуверенные в себе, которые хотят прославиться, но не имеют к этому никаких предпосылок, используют такой инструмент.

Наблюдение и воспитание личности 

При этом психологи уверены, что случаи насилия можно предотвратить, усилив наблюдение со стороны образовательных учреждений и психологов.

"В большинстве зарубежных исследований считается, что такое поведение можно спрогнозировать. Если была бы организована система мониторинга со стороны образовательного учреждения, со стороны родителей, со стороны психологов, то можно вот таких детей выявить", — заявил РИА Новости доцент Уральского федерального университета, кандидат психологических наук Рустам Муслумов.

Советник президента РФ Герман Клименко. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Он пояснил, что наиболее действенный способ такого мониторинга – наблюдение, так как психологический тест вряд ли даст однозначные сведения. Чаще всего это наблюдение осуществляется экспертами, которые постоянно работают с ребенком. Ими могут быть классный руководитель, социальный педагог-психолог и учителя-предметники, которые проводят с ребенком достаточно большое количество времени.

"Приковано это к образовательному учреждению, потому что именно в школе ребенок ярче выражается. Ребенок в школе и ребенок дома – немного разные персонажи. Второй момент – большинство родителей не так много времени проводят с ребенком", — сказал Муслумов.

Калистратова также заявила, что в российских школах недостаточно внимания уделяют воспитанию.

"В школе есть такой элемент – детей обучают, но без включения в их жизнь. В школе все так построено, что главное – выполнить план, как они себя чувствуют – это неважно. Эту функцию должны были взять на себя педагоги-психологи. Но они, как правило, работают немного в ином режиме, потому что сама эта должность может переходить неквалифицированным людям, либо квалифицированным, но недостаточно, которые не готовы работать с такими вещами", — сказала эксперт. По ее словам, задача педагога-психолога состоит в том, чтобы провести тестирование, поддержать дисциплину.

Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Значение имеет и общение психолога  с родителями, считает Калистратова. "Если наблюдать за детьми, которые приносят это все (оружие), там есть какая-то история. Неблагополучная семья – это не обязательно, что социальный статус семьи низкий, или материальное положение, обычно это ребенок, предоставленный сам себе, родители заняты", — сказала психолог.

"Как видите, это система целая – семья, школа, доступ к информации, плюс внутренние посылы какие-то позывы, которые требуют выхода", — резюмировала она.

Роль педагога и гендерный вопрос

Калистратова отметила значение работы классного руководителя с коллективом.

"Если есть включенность педагога в класс, там дети все видны. То есть это работа с 30 людьми, которые растут. Когда педагог постоянно включен в класс, эти 30 человек, условно говоря, выносят весь мозг, и педагог, если не занимается своей личной адаптацией, он устает от детей и пребывает в школе номинально, дает урок, план записывает и все, а на класс уже не обращает внимания, чем они там живут", — считает эксперт.

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© РИА Новости / Андрей Огородник
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Психолог полагает, что педагог может отследить проблему у конкретного ученика, включиться, отрегулировать, но в силу своего эмоционального состояния не каждый учитель это делает.

"У нас в основном процентов 90 женщин педагогов, а там вопросы, как правило, мальчиков. И с этими вопросами, как ни странно, тоже могут справиться только мужчины, то есть это такой гендерный вопрос, потому что женщина не знает, как быть с мужчиной, она не может подсказать ему правильное решение", — считает Калистратова.

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ЧП в Улан-Удэ: задержание напавшего с топором на школьников и педагога
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Происшествия
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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