В Подмосковье выявили незаконную добычу торфа на 200 миллионов рублей

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. МВД выявило группу аферистов, которые несколько лет добывали торф без лицензии в Подмосковье, сумма незаконного дохода составила более 200 миллионов рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Министерством экологии и природопользования Московской области выявлен факт безлицензионной добычи торфа в Дмитровском районе Московской области", — сказала Волк.
По ее словам, злоумышленники занимались промышленной разработкой торфяных пластов на площади свыше 34 гектаров.
"По предварительным данным, добыча торфа осуществлялась несколько лет. В результате самовольного пользования недрами злоумышленники извлекли доход в размере, превышающем 200 миллионов рублей", — заявила Волк.
Незаконная добыча торфа осуществлялась с помощью нескольких экскаваторов. С целью конспирации противоправной деятельности работы по разработке торфяников проводились в ночное время. На момент осмотра месторождений под погрузкой находилось свыше 40 крупнотоннажных автомобилей. Отработанные карьерные выемки обводнены и заболочены на площади свыше 100 гектаров, рассказали в МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ. О каких-либо задержаниях подозреваемых в незаконной добыче в МВД не рассказали, отметив, что "мероприятия по декриминализации сферы добычи полезных ископаемых продолжаются".