В Подмосковье выявили незаконную добычу торфа на 200 миллионов рублей

Экскаватор загружает грузовик торфом для отправки на переработку. Архивное фото

Экскаватор загружает грузовик торфом для отправки на переработку. Архивное фото

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. МВД выявило группу аферистов, которые несколько лет добывали торф без лицензии в Подмосковье, сумма незаконного дохода составила более 200 миллионов рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Министерством экологии и природопользования Московской области выявлен факт безлицензионной добычи торфа в Дмитровском районе Московской области", — сказала Волк.

По ее словам, злоумышленники занимались промышленной разработкой торфяных пластов на площади свыше 34 гектаров.

"По предварительным данным, добыча торфа осуществлялась несколько лет. В результате самовольного пользования недрами злоумышленники извлекли доход в размере, превышающем 200 миллионов рублей", — заявила Волк.

Незаконная добыча торфа осуществлялась с помощью нескольких экскаваторов. С целью конспирации противоправной деятельности работы по разработке торфяников проводились в ночное время. На момент осмотра месторождений под погрузкой находилось свыше 40 крупнотоннажных автомобилей. Отработанные карьерные выемки обводнены и заболочены на площади свыше 100 гектаров, рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ. О каких-либо задержаниях подозреваемых в незаконной добыче в МВД не рассказали, отметив, что "мероприятия по декриминализации сферы добычи полезных ископаемых продолжаются".