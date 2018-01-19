Распространителя детского порно осудили в Приморье

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Киберполицейские задержали распространителя детской порнографии в Приморье, суд приговорил его к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Оперативниками управления "К" задержан 41-летний житель города Дальнегорска Приморского края, подозреваемый в распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних", – сказала Волк.

По ее словам, мужчина создавал в социальных сетях учетные записи от имени несовершеннолетних и использовал их для обмена с другими пользователями порнографическими фотографиями с изображениями девушек, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

"Полицейскими проведен комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, позволивших установить личность злоумышленника. В результате обыска в его квартире обнаружены электронные носители информации, содержащие порнографические фотографии и видеоматериалы с участием несовершеннолетних", — добавила Волк.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 242.1 УК РФ. Суд признал подсудимого виновным в распространении в сети Интернет порнографических материалов с изображением малолетних детей и назначил ему наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы, заключила представитель ведомства.