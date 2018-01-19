Несколько тысяч жителей Воронежа остались без воды из-за аварии

ВОРОНЕЖ, 19 янв — РИА Новости. Порыв водопровода оставил без воды несколько тысяч жителей 19 многоквартирных домов и детский сад в Коминтерновском районе Воронежа, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.

"Девятнадцатого января 2018 года произошло отключение холодного водоснабжения в Коминтерновском районе в связи с порывом водопровода диаметром 400 миллиметров, который питает ряд домов разной этажности", — говорится в сообщении управления МЧС по области.

Как пояснил РИА Новости представитель мэрии Воронежа, в зону отключения попали 19 многоквартирных домов по улицам Хользунова, Беговая, Ученическому переулку и Московскому проспекту, а также один детский сад.

Представитель компании "Росводоканал — Воронеж" сообщил РИА Новости, что прорвало чугунную трубу. На месте работают три бригады предприятия и спецтехника, в том числе гидромолот, экскаватор и перекачивающая насосная станция. Аварию планируют устранить к концу рабочего дня.