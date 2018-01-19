В МЧС рассказали о повреждениях дома при ЧП с краном в Кирове

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв – РИА Новости. Две квартиры, по предварительным данным, серьезно повреждены в доме, на который в пятницу упал башенный кран в Кирове, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного ГУМЧС.

По информации ГУМЧС по региону, в 11.12 мск в пятницу поступило сообщение о том, что башенный кран упал на жилой двухэтажный кирпичный дом с деревянной крышей. По информации ведомства, в результате происшествия, по предварительным данным, один человек погиб, еще два пострадали.

"По предварительным данным, в доме серьезно повреждены две квартиры", — сказал собеседник агентства, уточнив, что всего в этом доме 26 квартир.

По словам представителя ГУМЧС, после ликвидации последствий происшествия будет создана комиссия, которая определит судьбу дома.

Ранее городская администрация сообщила, что жильцов дома, на который рухнул башенный кран, разместят в маневренном фонде. В доме был зарегистрирован 41 человек, на момент обрушения крана внутри находились 15 человек, все они были эвакуированы.