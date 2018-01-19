В Кузбассе пенсионер получил два года колонии за звонок о "минировании"

КЕМЕРОВО, 19 янв — РИА Новости. Ленинск-Кузнецкий городской суд приговорил к 2 годам колонии-поселения 64-летнего местного жителя за ложное минирование автовокзала, при этом ранее он уже был судим за "телефонный терроризм", сообщает в пятницу главк МВД по Кемеровской области.

В декабре 2017 года неизвестный сообщил о минировании автовокзала в Ленинске-Кузнецком. К месту происшествия оперативно прибыли все экстренные службы города.

"Данный сигнал был отработан в установленном порядке. В результате информация не подтвердилась. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками УФСБ по Кемеровской области установили личность злоумышленника", — говорится в сообщении.

Уголовное дело расследовалось по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

"Фигуранта приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. При вынесении приговора суд учел тот факт, что это уже четвертая судимость мужчины за совершение ложного минирования", — уточнили в ГУМВД.