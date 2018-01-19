Прокуратура подтвердила гибель человека при падении крана в Кирове

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв — РИА Новости. Прокуратура Кировской области подтвердила, что в результате падения башенного крана в Кирове один человек погиб, еще один получил травмы.

По информации ГУМЧС по региону, в 11.12 мск пятницы спасателям поступило сообщение о том, что произошло падение башенного крана на жилой 2-х этажный кирпичный дом. Ранее источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что в результате ЧП один человек погиб, еще один пострадал.

"По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил незначительные травмы. Поврежден автомобиль, припаркованный рядом с местом падения крана", — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Кировской области организовала проведение проверки соблюдения законодательства о промышленной безопасности, градостроительного законодательства. На место происшествия выехал прокурор Октябрьского района Кирова.