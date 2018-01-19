Под Астраханью семья из пяти человек отравилась угарным газом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв – РИА Новости. Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Лиманском районе Астраханской области, двое погибли, говорится в сообщении СУСК РФ по региону.

По версии следствия, ЧП произошло 18 января в одном из домов села Яндыки.

"В результате происшествия погибла семейная пара: 52-летний мужчина и 47-летняя женщина. Их младшая 15-летняя дочь находится в реанимации в средне тяжелом состоянии, жизням старшей дочери и 5-летнего внука ничего не угрожает, однако они находятся в больнице", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, отравление и гибель людей наступили вследствие воздействия угарного газа. Он наполнил помещение из-за нарушения работы вытяжки отопительного газового водонагревательного котла. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи проводят проверку.