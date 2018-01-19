СК выясняет, как трехлетняя девочка заразилась гепатитом С под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 19 янв — РИА Новости. Следствие в Воронежской области устанавливает обстоятельства, при которых трехлетняя девочка заразилась гепатитом С, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

"По предварительным данным, в неустановленное время до 21 августа 2017 года неустановленное лицо причинило тяжкий вред здоровью трехлетней девочке путем заражения ее гепатитом С", — говорится в сообщении.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Материалы дела были изъяты прокуратурой из отдела дознания полиции в Павловском районе области и переданы в региональное управление СК РФ.

"Следователями рассматривается несколько версий, одна о совершении данного преступления медицинскими работниками. По уголовному делу девочка признана потерпевшей, ее мать допущена в качестве законного представителя и допрошена, из больницы изъята документация, допрошены медицинские работники, назначена судебно-медицинская экспертиза", — информирует следствие.

Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК РФ области Елена Мануковская, о том, что ребенок болен гепатитом стало известно после того, как мама с девочкой пришли сдавать кровь. Сейчас девочка находится дома, следствию предстоит выяснить, как ребенок мог заразиться опасным заболеванием.

Гепатит C — это болезнь печени. Вирус может вызвать как острую, так и хроническую инфекцию гепатита, которая варьируется по тяжести от легкой болезни, продолжающейся несколько недель, до серьезной пожизненной болезни.

Вирус гепатита передается с кровью, инфицирование может произойти при употреблении наркотиков, во время инъекции, переливании крови. Во всем мире хронической инфекцией гепатита С страдают 71 миллион человек, у многих из которых разовьется цирроз или рак печени. Примерно 399 тысяч человек ежегодно умирают от гепатита С. В настоящее время вакцины от этого заболевания не существует.