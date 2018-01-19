В Новокузнецке мужчина из-за неприязни к соседям поджигал их дома

КЕМЕРОВО, 19 янв — РИА Новости. Полицейские задержали в Новокузнецке мужчину, подозреваемого в совершении поджогов из-за неприязни к соседям, ущерб от пожаров составил почти миллион рублей, а один дом полностью сгорел, сообщили РИА Новости в пятницу в главке МВД по Кемеровской области.

В течение месяца в городскую полицию поступило три сигнала о возгораниях в частном секторе на улице Литовская. В одном случае огнем были уничтожены надворные постройки, в другом оказались повреждены крыша и веранда дома, уточнили в ведомстве.

"Также от действий неизвестного пострадал местный житель, жилище которого сгорело полностью. Все потерпевшие проживают на одной улице, общая сумма причиненного им ущерба составила около одного миллиона рублей. По результатам проведенной экспертизы установлено, что в каждом случае причиной возгорания послужил поджог", — сказали в МВД.

Полицейские установили и задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый 37-летний сосед потерпевших, добавили в главке. Как выяснили правоохранители, безработный мужчина злоупотребляет спиртным.

"Оказалось, что злоумышленник испытывал личную неприязнь к домовладельцам, с которыми ранее у него возникали конфликты, и поджег их дома из мести. Надворные постройки другого своего соседа он спалил, чтобы на пожарище было легче отыскивать и собирать металлолом", — отметили в МВД.

Задержанный стал фигурантом трех уголовных дел по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", максимальные санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы, заключили в ведомстве.