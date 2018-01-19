В Минэнерго назвали причину пожара на Саратовской ГЭС

САРАТОВ, 19 янв — РИА Новости. Предварительной причиной возгорания первого блочного трансформатора на Саратовской ГЭС (филиал "Русгидро") является повреждение кабельного ввода, сообщило Минэнерго РФ.

Возгорание первого блочного трансформатора на Саратовской ГЭС произошло утром в пятницу и было ликвидировано, никто не пострадал. На станции эвакуировали 128 человек. Из-за инцидента были остановлены три гидроагрегата, потеря мощности ГЭС составила 186 мегаватт, однако власти региона заверили, что на потребителях области ситуация не скажется. Для расследования причин возгорания создана специальная комиссия.

"Предварительная причина – повреждение маслонаполненного кабельного ввода фаза "В" по стороне 220 киловольт", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что площадь пожара составила около 20 квадратных метров, станция нагрузку не снижала. "Инцидент на надежность электроснабжения потребителей не повлиял. Ситуация находится на контроле Минэнерго России", — говорится в сообщении.

В пресс-службе гидроэлектростанции отметили РИА Новости, что загоревшийся трансформатор был достаточно новым и введен в строй был в 2012 году.

Саратовская ГЭС входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций в России по установленной мощности (1,36 тысячи мегаватт). Среднегодовая выработка электроэнергии на Саратовской ГЭС составляет 5,4 миллиарда киловатт-часов. Первые два гидроагрегата ГЭС встали под нагрузку 27 декабря 1967 года. С января 2008 года Саратовская ГЭС является филиалом ОАО "РусГидро", которое является крупнейшей генерирующей компанией в России.