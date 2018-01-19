В Татарстане около 70 тысяч человек остались без света

КАЗАНЬ, 19 янв — РИА Новости. Город Елабуга с населением 70 тысяч человек в Татарстане и особая экономическая зона "Алабуга" в пятницу днём остались без электричества, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

"В 11.22 мск 19 февраля в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Татарстану от диспетчера ОАО "Сетевая компания" поступило сообщение об отключении электроснабжения в городе Елабуга. По предварительной информации, под отключение попал весь город с населением 70 тысяч человек, а также объекты особой экономической зоны "Алабуга", — говорится в сообщении.

Причина отключения электричества в настоящее время устанавливается. Работают аварийные бригады ОАО "Сетевая компания" и оперативная группа елабужского пожарно-спасательного гарнизона.

По данным портала Gismeteo, температура воздуха в Елабуге сейчас около 11 градусов мороза, к вечеру температура может опуститься до минус 22 градусов.