В Татарстане около 70 тысяч человек остались без света

КАЗАНЬ, 19 янв — РИА Новости. Город Елабуга с населением 70 тысяч человек в Татарстане и особая экономическая зона "Алабуга" в пятницу днём остались без электричества, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
Причина отключения электричества в настоящее время устанавливается. Работают аварийные бригады ОАО "Сетевая компания" и оперативная группа елабужского пожарно-спасательного гарнизона.
По данным портала Gismeteo, температура воздуха в Елабуге сейчас около 11 градусов мороза, к вечеру температура может опуститься до минус 22 градусов.