В Приморье возбудили дело о мошенничестве с землей Минобороны

ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Бизнесмен в Приморье пытался незаконно завладеть земельным участком Минобороны РФ стоимостью более 46 миллионов рублей, сообщает Военная прокуратура Тихоокеанского флота.
В результате в государственный кадастр недвижимости была незаконно введена информация о праве постоянного бессрочного пользования земельным участком министерства обороны Российской Федерации во Владивостоке стоимостью 46,2 миллиона рублей, сообщает ведомство.
"По материалам военных прокуроров следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере", — говорится в сообщении.