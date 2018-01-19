В Приморье возбудили дело о мошенничестве с землей Минобороны

ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Бизнесмен в Приморье пытался незаконно завладеть земельным участком Минобороны РФ стоимостью более 46 миллионов рублей, сообщает Военная прокуратура Тихоокеанского флота.

Военная прокуратура Тихоокеанского флота в ходе проверки установила, что в декабре 2017 года ООО "Патентно-лицензионная фирма "Прана" представило подложный документ в ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Приморскому краю в Артеме.

В результате в государственный кадастр недвижимости была незаконно введена информация о праве постоянного бессрочного пользования земельным участком министерства обороны Российской Федерации во Владивостоке стоимостью 46,2 миллиона рублей, сообщает ведомство.

"По материалам военных прокуроров следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере", — говорится в сообщении.