Пьяный житель Башкирии избил полицейских бутылкой шампанского и телефоном

УФА, 19 янв – РИА Новости. Пьяный житель Башкирии ударил полицейского по голове бутылкой шампанского за сделанное замечание, после того, как хулигана доставили в отделение полиции, он ударил телефоном еще одного сотрудника МВД, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По данным релиза, инцидент произошел во время новогодних каникул 5 января в башкирском городе Белорецк.

"Местный житель шел шатаясь по одной из улиц города в состоянии алкогольного опьянения. Его заметили полицейские и сделали ему замечание. Тогда мужчина достал из кармана бутылку шампанского, стал размахивать руками и попал по голове сотрудника полиции. Правоохранители доставили агрессивного гражданина в отдел полиции, где он телефоном умышленно ударил другого сотрудника полиции", — говорится в сообщении следствия. Отмечается, что следователям материалы дела поступили из органов полиции.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Следователи регионального СУСК выясняют обстоятельства происшествия", — говорится в релизе.